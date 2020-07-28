Клиенты в США получили от VW свыше 9,5 млрд долларов из-за "дизельгейта"

Американские покупатели автомобилей германского концерна Volkswagen (VW) AG получили свыше 9,8 млрд долларов (8,3 млрд евро) в качестве компенсаций по делу о манипуляциях данными относительно содержания вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей машин концерна.

Об этом в понедельник, 27 июля, сообщила Федеральная торговая комиссия (ФТК) США, передает DW.

По данным ФТК, свыше 86 процентов клиентов, заявивших о претензиях, предпочли, чтобы компания выкупила их авто, или же досрочно расторгли договор аренды - вместо того, чтобы дожидаться того, когда дефект устранят. После признания в махинациях в 2015 году Volkswagen пообещал отремонтировать или же приобрести у владельцев более 550 тыс. машин.

Как уточняет агентство Reuters, сумма в 9,8 млрд долларов сложилась из выплат самого концерна (9,5 млрд долларов - 8 млрд евро) и средств, предоставленных корпорацией Robert Bosch (300 млн долларов - 255 млн евро), которая является крупнейшим поставщиком технологических разработок для дизельных двигателей.

При этом Volkswagen выделил владельцам и арендаторам 457 тыс. автомобилей с 2,0-литровым мотором от 5100 до 10 тыс. долларов (4336 - 8500 тыс. евро) в дополнение к оценочной стоимости их машин.

В сентябре 2015 года германский автопроизводитель признал, что установил программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.

Автоконцерну в ФРГ ранее уже был назначен штраф в 1 млрд евро по делу о манипуляциях. В США VW заплатил из-за "дизельгейта" 18 млрд долларов штрафов и компенсаций, концерн вынужден был отзывать свои дизельные автомобили с американского рынка для устранения технических фальсификаций. В Австралии сумма компенсаций 57 тысячам австралийских потребителей составила почти 80 млн евро. Обвинения VW предъявляли также в Канаде и Великобритании.