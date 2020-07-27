Власти Беларуси запретили банкам размещать рекламу в негосударственных СМИ

На прошедшем 21 июля заседании Нацбанка РБ до руководителей государственных и коммерческих банков была доведена рекомендация отказаться от размещения рекламы в негосударственных СМИ.

Об этом сообщает tut.by со ссылкой на несколько источников.

В Нацбанке не подтвердили, что выступали с подобной инициативой, и не стали комментировать, чья это рекомендация — регулятора или какого-либо другого госоргана, который попросил ее донести.

В пресс-службе Нацбанка сказали, что на этом совещании не было представителей других госорганов или организаций.

На банки и другие организации, которые оказывают финансовые услуги, в 2019 году, по разным данным, приходилось от 7 до 18% объема интернет-рекламы на медийном рынке.

Белорусские власти начали практиковать рекомендации банковскому сектору и не только не размещать рекламу на сайтах негосударственных медиа еще накануне выборов 2010 года. После выборов власти периодически использовали этот инструмент по мере ухудшения экономической ситуации.

Например, подобные рекомендации были озвучены и в 2011 году, когда случился взрыв в метро и трехкратная девальвация нацвалюты. Затем была попытка добиться «лояльности» СМИ в период работы схемы с растворителями и т.д.

Повод использовать рекламу как инструмент давления на СМИ всегда найдется. Удивительно, что в этом году власти задействовали этот инструмент на столь позднем этапе избирательной кампании. Судя по всему, совсем позабыли в пылу борьбы с блогерами и телеграм-каналами…