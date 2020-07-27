Болгария продлит режим чрезвычайной эпидемической ситуации на месяц

Режим чрезвычайной эпидемической ситуации будет продлен в Болгарии до конца августа. Об этом в понедельник на брифинге сообщил премьер-министр страны Бойко Борисов.

"Эпидемиологическая ситуация неблагоприятна, принято решение, и министр здравоохранения выпустит распоряжение о продлении чрезвычайной эпидемиологической ситуации на один месяц", - сообщил глава правительства, передает ТАСС.

Борисов рассказал о выделении дополнительных средств в размере 1,163 млрд левов (около €580 млн) на социальную поддержку пострадавших от пандемии. В том числе каждый пенсионер получит дополнительные 50 левов (около €25). Не менее 731 млн левов (около €365 млн) будут выделены на меры экономической поддержки. Для туристических компаний в ближайшее время планируется установить налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 9%, а не 20%, как было ранее. Также до 9% предполагается снизить НДС на вино и пиво. Эти предложения должны получить одобрение Народного собрания (парламента) страны.

Кроме того, во время брифинга уточнили, что в Болгарию при наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа перед пересечением границы, будут допущены туристы из Молдавии, Израиля, Сербии, Кувейта и Северной Македонии.

Санитарные службы Болгарии за последние сутки выявили 115 новых случаев заражения коронавирусом - на 74 меньше, чем днем ранее. По данным единого информационного портала болгарского Минздрава, общее количество инфицированных достигло 10 427. За сутки умерли два пациента. Всего за время эпидемии в стране зафиксировано 340 летальных исходов. Выздоровели 5 355 человек. В больницы помещены 682 пациента, из них 34 находятся в отделениях интенсивной терапии.

Первые случаи заражения коронавирусом в Болгарии были выявлены 8 марта. С 13 марта по 14 мая в стране действовало чрезвычайное положение. В настоящее время в Болгарии сохраняется режим чрезвычайной эпидемической ситуации, который продлен до конца июля. Жители страны обязаны соблюдать дистанцию и носить защитные маски в закрытых общественных помещениях и в транспорте.