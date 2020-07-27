Цена на золото обновила рекорд 2011 года

Золото торгуется на уровне $1931,90 за тройскую унцию (31,1034768 г), что на 1,81% выше уровня закрытия предыдущей сессии и.

В последний раз стоимость золота находилась выше уровня в $1910 за тройскую унцию в сентябре 2011 года — тогда за унцию давали $1923,7.

24 июля в ходе торгов на товарной бирже NYMEX цена на золото выросла на 0,62%, до $1901,8. Максимальное значение в течение торговой сессии составило $1904,1.

В середине мая стоимость тройской унции золота достигла максимальной цены с октября 2012 года. По данным Bloomberg, на пике цена унции золота достигла отметки $1775,8, что на 1,11% превысило уровень закрытия предыдущих торгов.