ЕС сократит экспорт технологий в Гонконг из-за спорного закона в Китае

Евросоюз намерен сократить экспорт технологий высокотехнологичных товаров в Гонконг. Ограничение коснется технологий, которые могут быть использованы для подавления протестов или наблюдения за каналами коммуникаций.

Документ может вступить в силу 28 июля. При этом речь не идет об экономических штрафных мерах или санкциях в отношении китайских политиков, ответственных за появление закона о защите национальной безопасности Гонконга, вызвавшего критику мирового сообщества.

Кроме того, страны ЕС намерены изучить дополнительные возможности поддержки гражданского общества. Одним из возможных примеров может стать увеличение числа стипендий для гонконгских студентов, передает DW.

Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) также не оставил без внимания спорный закон. Если правовой акт подорвет принцип "одна страна - две системы", это отразится на отношении Германии к Китаю и Гонконгу, подчеркнул Мас. Ранее он заявил о готовности Берлина отреагировать независимо от остальных членов Евросоюза.

Министр отнес к возможным мерам немецких властей прекращение экспорта определенных видов вооружений, развитие стипендиальных программ для ученых, деятелей искусства и журналистов, а также прекращение действия соглашения об экстрадиции с Гонконгом.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян 21 мая представил законопроект о защите национальной безопасности Гонконга. Среди прочего, в документе говорится о возможности направлять китайские силы госбезопасности в этот специальный административный район КНР. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял закон 30 июня. Правовой акт закрепил самые серьезные перемены для Гонконга за более чем 20-летний период.

С 2019 года Гонконг охвачен массовыми протестами против усиления влияния Пекина в автономном округе и принятия решений, ограничивающих гражданские свободы его жителей. Эти выступления нередко выливались в уличные беспорядки и сопровождались столкновениями с полицией.

До принятия законопроекта Евросоюз выражал озабоченность планами Китая, а США выступали с осуждением документа. Министр иностранных дел Китая Ван И в ответ назвал международную критику спорного закона "вмешательством во внутренние дела".

В середине июля президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против Китая в связи с его действиями в отношении Гонконга. Документ предусматривает ограничительные меры в отношении полицейских, подавлявших протесты в Гонконге, а также в отношении чиновников из Коммунистической партии Китая, ответственных за принятие спорного закона. Глава Белого дома также подписал исполнительный указ об отмене торгово-экономических преференций Вашингтона для Гонконга.

Специальный административный район Гонконг (Сянган) является частью Китая с 1997 года. До 2047 года Гонконгу гарантированы широкие специальные права, среди которых - свобода прессы, собраний и выражения мнений.