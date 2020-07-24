Последнее обновление: 24.07.2020 09:46

Сергею Тихановскому дали еще 15 суток за пикет в Могилеве 27 мая

Приговоренный к нескольким арестам подряд блогер Сергей Тихановский получил еще 15 суток ареста по обвинению в участии в несанкционированном митинге 27 мая в Могилеве. Решение принял суд Ленинского района Могилева

Свою вину Тихановский не признал. Он заявил, что не готов участвовать в процессе, поскольку не ознакомился с материалами дела, а о его рассмотрении узнал, только выйдя из камеры. Кроме того, по словам Тихановского, на него оказывалось моральное давление, поскольку его раздели догола в присутствии шести работников СИЗО № 1, где он находится. Блогер попросил отложить рассмотрение дела, однако судья Елена Литвина отказалась это сделать, сообщил правозащитный центр «Весна».

Тихановский не отрицал участия в предвыборном пикете супруги, поскольку, по его словам, имел на это право как руководитель ее инициативной группы; со стороны милиции и городских властей претензий к нему не было.

Адвокат Тихановского Виктор Мацкевич просил судью прекратить административный процесс в связи с отсутствием правонарушения. Судья посчитала вину Тихановского доказанной.

1 июля решением суда Ленинского района Гродно Сергей Тихановский получил 15 суток за неподчинение милиции 29 мая на пикете по сбору подписей в поддержку Светланы Тихановской.



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