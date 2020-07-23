Лукашенко утвердил заем МБРР на 90 млн. евро

Лукашенко одобрил соглашение о займе между Беларусью и Международным банком реконструкции и развития для финансирования проекта по реагированию на COVID-19. Соответствующий указ №292 Президент подписал сегодня, 23 июля. Заём в сумме 90 млн евро предназначен Республиканскому научно-практическому центру медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения. Финансирование будет направлено на закупку оборудования для отделений интенсивной терапии и реанимации, оснащения для службы скорой медицинской помощи, а также приобретение 20 компьютерных томографов, средств индивидуальной защиты и лекарств, тест-систем для диагностики инфекции (для отделений интенсивной терапии и реанимации будут закуплены 460 аппаратов ИВЛ, 350 наркозно-дыхательных аппаратов, 200 аппаратов для высокопотоковой CPAP-терапии, 800 мониторов пациента, 30 передвижных рентген-аппаратов, 22 аппарата для заместительной почечной терапии, для службы скорой медицинской помощи планируется приобрести по 50 реанимобилей, транспортных аппаратов ИВЛ, модульных дефибрилляторов-мониторов, а также транспортировочных боксов).