Премьер РБ: поддержка экономики обошлась в 31 млн. рублей, надбавки медикам – 213 млн. рублей

Надбавки работникам здравоохранения за работу в условиях пандемии коронавируса обошлись бюджету в 213 млн. рублей.

Такую цифру озвучил премьер РБ Роман Головченко на совещании у Лукашенко.

"Самый массивный блок помощи пришелся на стимулирующие выплаты работникам здравоохранения и социального обслуживания. Так называемые COVID-надбавки, которые составили 213 млн. рублей", - сказал Головченко.

Таким образом, за каждый случай заражения коронавирусом (66,5 тыс.) система здравоохранения получила в виде надбавок к зарплатам 3,2 тыс. рублей.

Премьер сообщил, что по указу №143 "О поддержке экономики" налоговые льготы и преференции (отсрочки, рассрочки, налоговые кредиты) получили около 36 тыс. субъектов хозяйствования и индивидуальных предпринимателей на общую сумму более 31 млн. рублей.

«На местах принято более 6 тыс. решений о предоставлении арендных каникул. Объем поддержки по этому направлению составил 25 млн. рублей», - сообщил Головченко.

Премьер проинформировал, что по решению Лукашенко о текущей поддержке предприятий использованы кредитные ресурсы под гарантии правительства на 145 млн. рублей, или 29% от выделенного лимита, под местные гарантии - еще 109 млн. рублей или 15,6% от лимита. Однако, исходя из подписанных Лукашенко указов, эти гарантии по кредитам банков не меют отношения к борьбе с коронавирусом.