Лукашенко оценил затраты на борьбу с коронавирусом в полмиллиарда рублей

Борьба с коронавирусом уже обошлась бюджету почти в полмиллиарда рублей. Такое заявление сегодня допустил А.Лукашенко на совещании с руководством экономического блока страны.

"Белорусы должны знать, что, к примеру, борьба с коронавирусом уже обошлась бюджету почти в полмиллиарда рублей. Здесь и дополнительные затраты на медицину, и средства на поддержку реального сектора экономики. Но человек всегда важнее денег", - сказал Лукашенко.

Он не сделал детализацию расходов. Но озвученная им сумма не лезет ни в какие ворота. Стоит напомнить, что буквально 9 июля, то есть всего 2 недели назад, премьер Беларуси Роман Головченко оценил усилия государства по поддержке реального сектора экономики всего в 23 млн. рублей.

По данным Минздрава РБ в стране за все время 66,521 тыс. случаев заражения. Предположим, что каждому из них государству пришлось оплатить больничный в течение месяца исходя из среднемесячной зарплаты в 1500 рублей, то все равно расходы на такие виртуальные меры составили бы всего 99,8 млн. рублей.

Стоит напомнить и объемах гуманитарной помощи, поступившей в Беларусь и приобретенной отнюдь не на средства белорусского бюджета.

Так или иначе, хотелось бы услышать от властей калькуляцию полумиллиардной суммы, в противном случае это заявление звучит как фейк.