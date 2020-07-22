Россия обсудит с Беларусью цены на энергоносители только после утверждения дорожных карт

Россия будет обсуждать с Беларусью цены на энергоносители только после утверждения дорожных карт.

«Если говорить про Белоруссию, был целый ряд встреч, я глубоко верю в потенциал Союзного договора, считаю, что работа, которая проведена была, связанная с интеграцией и с разработкой дорожных карт по всем направлениям взаимодействия с Белоруссией, была сделана отлично. Там буквально немного осталось вещей, которые надо обсудить», - сказал сегодня премьер РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

«И верю в то, что если мы совместно по этим картам создадим единое пространство и примем, с изъятиями, возможно, Единый налоговый кодекс, когда мы сможем унифицировать наши ставки, подходы, то мы сможем разговаривать в том числе о механизме ценообразования на энергоносители уже, как в принципе и предлагают наши белорусские партнеры», - добавил премьер РФ, передает ТАСС.