Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги»

«Яндекс» продал Сбербанку долю 25% в сервисе «Яндекс. Деньги». Согласно базе данных СПАРК, ее получила компания ООО «Цифровые активы», она принадлежит компании «Цифровые технологии», единственным владельцем которой является Сбербанк.

Напрямую в «Яндекс. Деньги» банку принадлежат 75%. Таким образом Сбербанк стал единственным владельцем сервиса.

О том, что Сбербанк и «Яндекс» разделят совместные активы, стало известно 23 июня. В ходе «развода» Сбербанку переходят «Яндекс.Деньги», а интернет-холдингу, в свою очередь, достанется площадка онлайн-торговли «Яндекс.Маркет». Для этого он выкупит у банка 45% акций сервиса за 42 млрд руб., при общей оценке компании около 87,3 млрд руб. После закрытия сделки интернет-холдинг консолидирует 100% торговой площадки.

Стороны планируют закрыть сделку в третьем квартале 2020 года. Ее одобрили совет директоров «Яндекса» и правление Сбербанка.

Глава Сбербанка Герман Греф, комментируя раздел активов с «Яндексом», указал, что никакого «развода» с ним нет. «У нас нет развода. Речь о реструктуризации нашего совместного бизнеса. Мы ничего не делили», — сказал он.

Раздел активов Греф объяснил тем, что «между экосистемами Сбербанка и «Яндекса» существует сильная конкуренция, которая создает проблемы. «Это создает сложности. Возникла объективная необходимость подумать, как выйти из ситуации», — отметил он. В результате, по словам Грефа, сторонам удалось найти взаимовыгодное решение.