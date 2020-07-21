Последнее обновление: 21.07.2020 16:59

Правительство РБ намерено удержать курс на уровне 2,4 рубля за доллар в 2021 году

Проект бюджета Беларуси на 2021 год предполагает курс доллара в районе 2,4 рубля при среднегодовой цене на нефть около $40 за баррель.

Такие данные озвучил премьер РБ Роман Головченко сегодня на заседании правительства.

"Бюджет на будущий год предлагается формировать исходя из целевого сценария экономического развития. Это ВВП на уровне 103,5%, среднегодовой курс белорусского рубля к доллару в районе Br2,4, среднегодовая цена на нефть - около $40 за баррель", - сказал Роман Головченко.

При этом прямые потери бюджета 2021 года от реализуемого в РФ налогового маневра в нефтяной отрасли премьер оценил 350 млн. рублей.

"Уже сегодня очевидно, что бюджет будущего года формируется в непростых условиях, в условиях ограниченных ресурсов. Прямые потери доходов бюджета в 2021 году только от реализации так называемого налогового маневра оцениваются в сумму порядка 350 млн. рублей", - посетовал Головченко.



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