Лукашенко устроил публичную выволочку Каллауру за Белгазпромбанк

Лукашенко вчера персонально отругал главу Нацбанка РБ Павла Каллаура за так называемый провальный надзор в отношении Белгазпромбанка.

«На примере Белгазпромбанка видим, что работы непочатый край. Должен сказать, что председатель правления и руководство банка несут персональную ответственность за то, что происходит в наших коммерческих банках", - заявил Лукашенко.

«Я, назначая в свое время председателя правления, представляя его, членораздельно объяснил полномочия председателя и предупредил, что вы, Павел Владимирович, головой отвечаете за ситуацию в банковском секторе. Вам были даны всем полномочия и поддержка вам оказывалась всесторонняя. Тогда возражений не было ни у рыночников, ни у консерваторов. Но к этому вопросу мы еще вернемся. И не единожды, я думаю», - с тихой угрозой в голосе сказал белорусский правитель.

"Эта ситуация должна стать уроком для обновленного руководства Нацбанка. Штат в вашей структуре ой какой немалый, но, к сожалению, надзор провалился, не сработав на упреждение. Думаю, что вы сделаете соответствующие выводы, притом мгновенные", - добавил Лукашенко.