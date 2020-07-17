Лукашенко обновил состав Совета безопасности Беларуси

Лукашенко актуализировал состав Совета безопасности, следует из указа №271 от 17 июля 2020 года.

В состав Совета безопасности включен председатель Комитета государственного контроля Иван Тертель, министр обороны Виктор Хренин, председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, начальник Генерального штаба - первый заместитель министра обороны Александр Вольфович.

Исключены из состава Совета безопасности Станислав Зась, Леонид Анфимов и Сергей Румас. Должности Романа Головченко и Андрея Равкова изложены в новой редакции - премьер-министр и государственный секретарь Совета безопасности соответственно.