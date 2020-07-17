Последнее обновление: 17.07.2020 13:13

Власти РБ допускают выход из рецессии и даже рост ВВП по итогам года

Белорусские власти уже рассуждают о некоем благоприятном развитии ситуации, в результате чего экономика страны может даже вырасти по итогам 2020 года.

Как сообщил сегодня министр экономики РБ Александр Червяков, по оценкам ведомства Беларусь может выйти на нулевой прирост ВВП по итогам 2020 года.

«Промышленность начинает восстанавливаться в части производства и поставок», - сказал Александр Червяков, которого цитирует БелТА. По его словам, восстановлению способствовали контракты на поставку калийных удобрений в Индию и Китай, а также восстановление нефтепереработки.

ВВП Беларуси по итогам первого полугодия снизился на 1,7% и оставался в минусе на протяжении всех 6 месяцев. Таким образом, экономика Беларуси официально пребывает в рецессии.

Несмотря на этот факт, Червяков не исключил, что при благоприятном развитии ситуации ВВП Беларуси может показать рост.

"В сентябре мы сможем сказать, на какой конечный результат выйдем", - сказал министр. Он также сообщил, что на следующий год ведомство закладывает рост ВВП.

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