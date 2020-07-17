Последнее обновление: 17.07.2020 12:11

Власти Минска утвердили понижающий коэффициент к арендной плате за госжилье

Мингорисполком постановлением №2203 от 10 июля утвердил понижающий коэффициент к арендной плате за жилье в государственном жилищном фонде.

"Понижающий коэффициент, применяемый при установлении размера платы за пользование арендным жильем … определен в размере 0,2", - говорится в постановлении.

Речь идет о помещениях, включенных в фонд арендного жилья из числа жилых помещений госжилфонда, предоставленных гражданам, проживавшим в этих жилых помещениях до включения их в состав арендного жилья.

Кроме того, указанный коэффициент применяется к квартирам, ставшим арендными после превращения общежития в многоквартирный жилой дом, и в отдельных случаях для социального и служебного жилья.

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