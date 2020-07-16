МАРТ РБ продлил госрегулирование цен на социально значимые товары

Министерство антимонопольного регулирования и торговли продлило государственное регулирование цен на социально значимые товары, следует из постановления №48 от 14 июля 2020 года.

Госрегулирование цен на социально значимые товары было введено постановлением №30 от 15 апреля 2020 года.

Кроме того, МАРТ исключил питьевую воду из перечня социально значимых товаров. Ранее из перечня были исключены кофе, консервы мясные и из рыбы, сухое молоко, твердое туалетное и хозяйственное мыло, спички, женские гигиенические прокладки, подгузники (детские и взрослые), туалетная бумага.