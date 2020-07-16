Глава МВФ: глобальной экономике все еще грозит опасность

Глобальная экономическая активность набирает обороты после беспрецедентного снижения в этом году из-за пандемии коронавируса, но вторая волна заражения может спровоцировать еще больше сбоев, сказала глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Георгиева сообщила, что бюджетные расходы на меры, направленные на сдерживание пандемии и смягчение ее экономических последствий, увеличивают и без того высокий уровень задолженности, но пока рано начинать отказываться от необходимой страховки для экономики.

“Мы еще не ушли от опасности”, - написала она в своем блоге перед виртуальной субботней встречей министров финансов и управляющих центральных банков G20, передает Reuters.