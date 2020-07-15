Трамп обвинил Евросоюз в эксплуатации США

Европейский союз был создан для того, чтобы «использовать» Соединенные Штаты и долгое время извлекал выгоду из своего положения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед журналистами в Белом доме.

По мнению Трампа, ЕС «никогда не относился к США хорошо». «Европейский Союз был создан для того, чтобы использовать в своих интересах Соединенные Штаты. Они были созданы и они используют США», — заявил он.

Вместе с тем, позднее в том же выступлении Трамп заявил, что отношения США с ЕС «очень хорошие». Он пояснил, что проблемы в отношениях связаны с торговлей, в которой европейские страны относятся к США «очень плохо».

«Они были очень несправедливы по отношению к нам на протяжении многих, многих десятилетий... Эту проблему очень легко решить. Я, на самом деле, был полностью готов решить ее, но у нас началась эпидемия», — сказал он, передает РБК.

Трамп неоднократно критиковал Европейский союз и заявлял, что сложности в отношениях США и Европы связаны с его торговой политикой. В октябре 2018 года Трамп в эфире телевидения заявил, что «Европейский союз был создан для того, чтобы использовать нас в торговле, и это то, что они сделали» и что «никто не относится к нам хуже, чем ЕС».

На тот момент критика Евросоюза со стороны Трампа была вызвана тарифной войной, разразившейся после того США установили пошлины на сталь (в размере 25%) и алюминий (10%) из Евросоюза. В ответ в ЕС начали обсуждать повышение пошли на американские товары. «Если они не будут с нами разговаривать, мы сделаем что-то, что будет довольно жестко с экономической точки зрения», — говорил Трамп на фоне этих угроз со стороны Брюсселя.

Новый этап разногласий США и Евросоюза пришелся на период пандемиии коронавируса и оказался связан с вопросом взаимных ограничений. 11 марта, в период быстрого распространения инфекции в европейских странах, Дональд Трамп запретил въезд из ЕС в США. Еврокомиссия и Евросовет осудили это решение.

Вскоре въезд в Евросоюз из США также был запрещен. Несмотря на то, что в европейских странах распространение эпидемии удалось поставить под контроль, Трамп до сих пор запрет на въезд не снял. По словам источников The New York Times, это, вместе с сохраняющейся в США угрозой коронавируса, стало одной из причин отказа Евросоюза разрешить въезд из Соединенных Штатов с 1 июля.