Последнее обновление: 07.05.2020 14:09

МВФ выделит Таджикистану $190 млн на борьбу с коронавирусом

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил выделение Таджикистану $189,5 миллиона в связи с пандемией COVID-19.

Таджикистан сообщил о первых случаях коронавируса в стране 30 апреля, а через два дня - о первых умерших. По состоянию на 6 мая число жертв COVID-19 в стране достигло восьми, количество подтвержденных случаев коронавируса возросло до 379.

В сообщении МВФ говорится, что эти средства помогут предотвратить серьезные экономические проблемы и сохранят фискальное пространство для основных расходов, связанных с пандемией, передает Reuters.

По мнению фонда, Таджикистан ждут существенные экономические и социальные последствия кризиса. МВФ прогнозирует, что экономика центральноазиатской страны в этом году сократится на 2%, а дефицит бюджета увеличится до 7,7% ВВП.

МВФ указал, что сбои в торговле и работе транспорта привели к резкому сокращению денежных переводов от трудовых мигрантов и государственных доходов, что создало неотложные потребности для платежного баланса и бюджетного финансирования.

В апреле министерство экономического развития и торговли Таджикистана сообщило, что из-за негативного влияния сложившихся внешнеэкономических факторов общий ущерб экономике, вероятно, может превысить $650 миллионов.

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