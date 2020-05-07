Последнее обновление: 07.05.2020 11:22

Лидеры стран Прибалтики приняли заявление о начале Второй мировой войны

Искажение обусловивших начало Второй мировой войны исторических событий и последовавший после войны передел Европы представляют собой достойную сожаления попытку сфальсифицировать историю и подвергнуть сомнению фундамент современного миропорядка, основанного на правилах.

Чтобы поработить страны Балтии, Советский Союз использовал мощную военную силу, страшные репрессии, массовые ссылки и полный идеологический контроль, говорится в совместном заявлении президентов Литвы, Латвии и Эстонии.

«Россия в последнее время все интенсивнее проводит в жизнь программу исторического ревизионизма. Это особенно заметно в попытках Москвы оправдать свою роль в подписании пакта Молотова-Риббентропа, а также действия в отношении Польши и стран Балтии. Одна из целей нашего совместного заявления - привлечь внимание к тому, что история не подлежит переписыванию и здесь не действуют никакие сроки давности. История - это история, факты - это факты», - заявил президент Литвы Науседа.

«Фальсификация истории представляет собой разновидность гибридной войны. Россия пытается сфальсифицировать историю или дезинформировать о реальной ситуации. Я считаю, что это нужно знать, чтобы реально и реалистично оценивать Второй мировой. И если мы не говорим об этой начальной фазе войны, то это фальсификация всей войны», - сказал президент Латвии Левитс.

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