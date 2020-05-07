Власти России согласились разрешить ваучеры вместо денег за билеты

Правительство России предлагает легализовать ваучеры, разрешая авиаперевозчикам, а также перевозчикам по железной дороге и воде, не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии.

Как сообщает РБК со ссылкой на знакомые с содержанием проекта источники, такие изменения в договор с пассажиром можно будет вносить в условиях чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения и режиме повышенной готовности.

Свои предложения по этому проекту Минтранс направил в Минфин и Минэкономразвития 22 апреля, 24 апреля они рассматривались на совещании с участием первого вице-премьера Андрея Белоусова.