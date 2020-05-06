Последнее обновление: 06.05.2020 08:33

Власти Индии ввели налог на алкогольную продукции ради мер дистанцирования

Правительство Индии ввело налог в размере 70% от розничной цены на алкогольную продукцию. Причиной тому послужили большие очереди из покупателей, образовавшиеся после открытия в стране винных магазинов, а также несоблюдение мер социального дистанцирования.

Алкогольные магазины в Индии заработали в понедельник, 4 мая. Власти опасаются, что из-за скопления покупателей в очереди возникает риск распространения коронавируса, передает РБК со ссылкой на Reuters.

«К сожалению, в некоторых магазинах в Дели произошел хаос ... Если мы узнаем о нарушениях социального дистанцирования и других норм из любого района, нам тогда придется закрыть этот район и отменить там послабления карантина», — пояснил глава администрации Дели Арвинд Кейривал.

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