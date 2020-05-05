Последнее обновление: 05.05.2020 12:27

В Беларуси в 2 раза увеличен госзаказ на гречку

Правительство Беларуси выполнило поручение Лукашенко и в 2 раза увеличило госзаказ на гречку, следует из постановления №265 от 30 апреля 2020 года.

Согласно документу, объем заказа на поставку гречихи для госнужд увеличен с 15 тыс. до 30 тыс. тонн.

По мнению Лукашенко, увеличение урожая гречки в 2 раза позволит Беларуси отказаться от импорта этого продукта.

«…чтобы мы могли произвести достойное количество. Потому что россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи: там больше произрастает, чем у нас", - заявил 22 апреля Лукашенко и потребовал увеличить производство гречки в 2 раза.

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