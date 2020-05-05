Лукашенко бросает вызов Илону Маску, чтобы «людьми зваться»

В следующей пятилетке Беларуси придется активно подключать науку к развитию страны, чтобы сдержать возрастающий уровень (или выстоять в) технологической конкуренции в мире.

"Нам в этой жестокой борьбе придется выстоять, чтобы людьми зваться и не потерять тот клочок земли, на которой живем", - заявил сегодня Лукашенко, посещая сегодня полигон Национальной Академии Наук РБ для ознакомления с разработками белорусских ученых по развитию электротранспорта.

"В целом нам надо подвергнуть серьезной ревизии работу Академии наук. Хотя это непросто. Там действительно умные, талантливые люди собраны. И посмотреть по основным направлениям, как работает Академия наук, как выполнены принятые нами решения".

Он отметил, что решил лично ознакомиться с развитием электротранспорта: "Хотелось бы увидеть, насколько вы продвинулись и насколько слова соответствуют делам".

На полигоне Лукашенко покажут образцы «отечественного» автотранспорта: легковые и грузовые автомобили, автобусы, минивэны, электровелосипеды, электроскутеры, электросамокаты. А еще Лукашенко покажут экспериментальный участок по сборке литий-ионных аккумуляторных батарей.