Русскоязычный хакер продал 500 тыс. аккаунтов Zoom

Эксперты по кибербезопасности компании Cyble купили в даркнете у хакеров более 500 тыс. взломанных аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom, сообщила The Sunday Times.

Аккаунты при этом продавались по одному пенсу, а продавцом оказался русскоговорящий пользователь Telegram, пишет издание. Некоторые учетные записи принадлежали клиентам Cyble, поэтому компания смогла проверить их подлинность.

Среди размещенных хакерами данных оказались электронные адреса, логины и пароли, ссылки на чаты, а также пин-коды для управления видеоконференциями, передавал в середине апреля портал BleepingComputer. О том, что продавцом выступили русскоязычные хакеры, тогда не сообщалось.

На фоне эпидемии коронавируса и массового перехода компаний и школ на дистанционный формат число пользователей Zoom выросло. Так, по данным сервиса, в декабре 2019 года в день Zoom пользовались около 10 млн человек, а в марте — уже 200 млн человек.

Однако в начале апреля газета The Washington Post сообщила об утечке в сеть тысячи записей видеозвонков Zoom. В ответ основатель и гендиректор компании Эрик Юань отметил, что сервис не был готов к резкому росту числа пользователей. «Мы признаем, что не оправдали ожиданий сообщества — и наших собственных — в отношении конфиденциальности и безопасности», — заявил он. Тогда среди попавших в открытый доступ данных оказались как частные разговоры пользователей, так и рабочие конференции.

Создатель Telegram Павел Дуров в конце апреля сообщил, что мессенджер в 2020 году запустит свои групповые видеозвонки. «Нынешняя мировая самоизоляция показала необходимость в надежном инструменте видеосвязи. Видеозвонки в 2020 году очень похожи на обмен сообщениями в 2013-м: существующие приложения либо безопасны, либо удобны, но не обладают сразу двумя этими качествами», — пояснил он.

Позднее анонсировал запуск сервиса для групповых видеозвонков и Facebook. Он будет называться Messenger Rooms, и в одной видеоконференции одновременно смогут участвовать до 50 человек.