МВФ выделил Грузии $200 млн на борьбу с коронавирусом

Международный валютный фонд (МВФ) сообщил в субботу, что решил выделить Грузии транш на сумму $200 миллионов на поддержку экономики, пострадавшей от влияния коронавируса.

Совет директоров фонда также решил увеличить финансирование Грузии до $448 миллионов, остаток которого будет предоставлен стране в четвертом квартале текущего года и апреле будущего, передает Reuters.

Финансирование будет предоставлено для обеспечения макроэкономической стабильности, оказания помощи сфере здравоохранения, поддержки платежного баланса.

“Ожидается, что пандемия окажет значительное влияние на экономику Грузии, нарушая позитивную экономическую траекторию прошлых лет”, - говорится в заявлении фонда.

“Финансовая поддержка МВФ внесет существенный вклад в обеспечение необходимого увеличения расходов на здравоохранение и системы социальной защиты”.

В апреле фонд сообщил, что валовый внутренний продукт Грузии в текущем году сократится на 4%. Ранее МВФ ждал роста показателя на 4,3%.

В 2021 году МВФ прогнозирует рост ВВП Грузии на уровне 4% на фоне снятия мер по сдерживанию вируса и ускорению роста экономики торговых партнеров.

На данный момент Грузия с населением 3,7 миллиона зарегистрировала 582 случая заражения коронавирусом, восемь пациентов скончались.