Последнее обновление: 02.05.2020 10:43

Правительство России запретило закупать для госнужд промтовары из-за рубежа

Правительство России запретило приобретение зарубежных промышленных товаров для государственных и муниципальных нужд, а также для нужд обороны и безопасности страны.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на постановление кабмина РФ.

Под запрет не подпадают товары и услуги, происходящие из государств — членов ЕАЭС: Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизии. Запреты также не применяются в том случае, если промышленный товар, в котором возникла государственная необходимость, не производится на территории России. Допускается закупка единичного экземпляра некоторых видов зарубежных товаров стоимостью до 100 тыс. руб. или совокупности товаров стоимостью до 1 млн.

Также ограничения не действуют на запчасти и расходные материалы для машин и оборудования, некоторые закупки по линии Минобороны, силовых структур и спецслужб.

В середине апреля Госдума РФ смягчила требования к госзакупкам из-за эпидемии коронавируса. Принятый закон увеличил с 300 тыс. до 600 тыс. руб. максимальную сумму закупки у единственного поставщика. Годовой объем закупок увеличивается с 5 до 10%.

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