Всемирный банк выделит Украине $150 млн на борьбу с коронавирусом

Всемирный банк выделит Украине $150 млн на социальную помощь и борьбу с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте банка. Эту сумму утвердил 30 апреля Совет исполнительных директоров финансовой организации.

Из этой суммы $50 млн должны пойти на борьбу с последствиями распространения коронавируса, остальные средства — на социальную помощь малообеспеченным семьям Украины.

Cредства обеспечат быструю выплату субсидий по украинским программам гарантированного минимального дохода и оплату жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, деньги пойдут на однократные переводы инвалидам и пожилым людям, передает РБК.

На сайте Минфина Украины уточняется, что привлеченные средства планируется использовать в 2020–2022 годах. Часть полученных денег направят на дополнительное финансирование проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины», который реализуется с 2014 года при поддержке Всемирного банка.