Последнее обновление: 30.04.2020 16:47

Беларусь возобновляет экспорт калия в Китай

Белорусская калийная компания договорилась с китайской Sinochem о поставках калия в 2020 году, сообщила пресс-служба Белорусской калийной компании.

"БКК и консорциум китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) приняли решение сделать жизненно необходимый для всего мирового рынка удобрений шаг и заключить соглашение о новой цене китайского контракта. Новый китайский контракт заключен по цене $220 с поставками в 2020 году", - говорится в сообщении БКК.

Предыдущий контракт с Китаем были заключен по цене $290 за тонну на условиях CFR.

Отсутствие импорта калийных удобрений со стороны Китая привело к тому, что спотовые цены на калий с начала года упали до $215 тонну (CFR Бразилия).

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