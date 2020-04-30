Беларусь возобновляет экспорт калия в Китай

Белорусская калийная компания договорилась с китайской Sinochem о поставках калия в 2020 году, сообщила пресс-служба Белорусской калийной компании.

"БКК и консорциум китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) приняли решение сделать жизненно необходимый для всего мирового рынка удобрений шаг и заключить соглашение о новой цене китайского контракта. Новый китайский контракт заключен по цене $220 с поставками в 2020 году", - говорится в сообщении БКК.

Предыдущий контракт с Китаем были заключен по цене $290 за тонну на условиях CFR.

Отсутствие импорта калийных удобрений со стороны Китая привело к тому, что спотовые цены на калий с начала года упали до $215 тонну (CFR Бразилия).