Беларусь ищет рефинансирование внешних долгов под видом помощи экономике из-за вируса

Белорусские власти ведут переговоры с рядом международных финансовых институтов в надежде выбить максимальное финансирование на мероприятия по борьбе с коронавирусом и поддержку падающей экономики. Но на самом деле основная задача властей страны состоит в поиске рефинансирования долговых обязательств как на уровне государства, так и значимых для властей госпредприятий.

Сегодня о переговорах с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) отчитался первый вице-премьер Дмитрий Крутой.

"Состоялась видеоконференция с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. Мы обсуждали вопрос поддержки ресурсами нашей банковской системы. Пока договорились с коллегами проработать выделение линии в размере $250 млн (первый транш) для Беларусбанка и $100 млн для Банка развития на поддержку компаний из наиболее пострадавших секторов", - сообщил Крутой (цитата БелТА).

Следует обратить внимание, что упомянутые транши не дойдут до малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших секторов, потому что речь идет о двух государственных банках и потому что «никто никому ничего не даст».