МАЗ объявил о неделе простоя с 4 по 8 мая с переносом рабочих дней

Руководство МАЗа приняло решение объявить о простое с 4 по 8 мая включительно с последующей отработкой рабочих дней в второй половине текущего года.

Согласно тексту приказа-постановления, скан которого опубликован в телеграм-каналах, простой объявлен в связи с нехваткой комплектующих.

«С целью более рационального использования финансовых, трудовых, материальных и топливно-энергетических ресурсов, а также с целью предотвращения некомплектной сборки автотехники с связи со сложностями в логистике обеспечения производства комплектующими, вызванными введением строгих ограничительных мер в странах нахождения поставщиков (Европа, Турция и др.)…», - говорится в документе.

«Рабочие дни с 4, 5, 6, 7, 8 (7-ми часовой рабочий день) мая 2020 года перенести на субботы: 19 сентября, 10 и 24 октября,28 ноября 19 декабря 2020 года соответственно, в пределах утвержденного фонда рабочего времени на 2020 год», - также говорится в приказе.