Нацбанк Беларуси поменял правила кредитования населения

Нацбанк Беларуси внес множественные поправки в действующее законодательство, которые позволили регулятору изменить правила кредитования физическим лицам.

Изменения вступают в силу с 1 мая, сообщила пресс-служба Нацбанк РБ.

Согласно новшествам, отныне банк будет обязан по меньшей мере один раз в месяц без взимания вознаграждения предоставлять информацию о задолженности по кредитному договору по запросу кредитополучателя по запросу, в том числе посредством использования систем дистанционного банковского обслуживания.

«Информация должна включать, в частности, сведения о задолженности по кредиту (основной долг), сумме процентов за пользование им, а также об иных обязательствах (неустойка (штраф, пеня)», - говорится в сообщении.

Также кредитополучатель вправе требовать от банка письменное подтверждение полного исполнения обязательств по кредитному договору.

«Данная норма позволит уменьшить число случаев, когда неосведомленность граждан о наличии обязательств по кредитному договору приводит к возникновению просроченной задолженности», - убежден регулятор.

При ненадлежащем исполнении клиентом обязательств банк вправе потребовать досрочного возврата кредита, предварительно уведомив его об этом. Однако, при этом в кредитном договоре обязательно должно быть закреплено право кредитополучателя возвратить кредит в течение трех месяцев со дня получения соответствующего уведомления от банка.

Вводятся термины, определяющие виды платежей по кредитному договору: дифференцированные платежи, аннуитетные платежи, платежи равными долями.

«Такие платежи широко используются банками, однако до этого их определение не было закреплено законодательством», - пояснил Нацбанка РБ.

Отныне законодательно закреплено требование Нацбанка о том, что все расходы, связанные с предоставлением и возвратом кредита, должны быть включены в процентную ставку.