МВФ выделяет Нигерии $3,4 млрд в рамках борьбы с последствиями коронавируса

Международный валютный фонд (МВФ) принял во вторник решение выделить Нигерии помощь в размере 3,4 млрд долларов в рамках борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы МВФ.

«МВФ утвердил выделение чрезвычайной финансовой помощи в размере 3,4 млрд долларов через инструмент для ускоренного финансирования для поддержки усилий властей по преодолению серьезных экономических последствий от COVID-19 и резкого падения цен на нефть», - говорится в документе.

Как подчеркнули в фонде, вспышка коронавируса «усугубила существующие уязвимости, что привело к историческому сокращению реального роста ВВП [Нигерии] и значительным внешним и финансовым нуждам». МВФ призывает власти страны после окончания пандемии сосредоточиться на макроэкономической стабильности.

МВФ уже оказал помощь ряду стран в Азии, Африке, Европе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке в рамках борьбы с инфекцией, передает ТАСС.