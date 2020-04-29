Moody's резко понизило ожидания по росту ВВП стран G20

На фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2 международное рейтинговое агентство Moody's скорректировало в сторону понижения прогнозы развития экономик России и других стран группы G20 в 2020-2021 годах.

Новые данные были опубликованы на сайте агентства во вторник, 28 апреля, передает DW.

"Поскольку кризис, вызванный пандемией коронавируса, практически привел к шатдауну глобальной экономики, мы понизили ожидания роста реального ВВП в 2020-2021 годах во всех странах, входящих в группу G20", - говорится в сообщении. "Даже при постепенном восстановлении в 2021 году объемы ВВП большинства развитых стран, по нашим оценкам, будут ниже уровня, отмеченного до пандемии", - указывается в докладе.

В марте эксперты Moody's прогнозировали, что в 2020 году экономика РФ вырастет на 0,5 процента, а в следующем году - на 1,9 процента. Согласно актуализированному прогнозу, в текущем году российский ВВП сократится на 5,5 процента, после чего вырастет на 2,2 процента в 2021 году.

Для сравнения: экономику США, по оценкам Moody's, ожидает сокращение на 5,7 процента в нынешнем году и рост на 4,5 процента в 2021 году. В то же время общий ВВП стран еврозоны вследствие пандемии коронавируса в 2020 году сократится на 6,5 процента и вырастет на 4,7 процента в 2021 году, прогнозируют эксперты.

По мнению экспертов Moody's, пандемия коронавируса будет иметь "долгосрочные экономические последствия, которые изменят форму торговли, модели потребления и саму природу функционирования отдельных секторов экономики".

Что касается цен на нефть, то они, по прогнозам агентства, останутся низкими. "Мы ожидаем, что средняя спотовая цена нефти марки Brent в нынешнем году составит 35 долларов за баррель, а нефти марки WTI - 30 долларов за баррель", - говорится в докладе.

В то же время эксперты Moody's ожидают повышения цен на нефть в 2021 году, "поскольку спрос будет увеличиваться вместе с ростом экономики".