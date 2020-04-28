Путин поручил подготовить план поэтапного выхода из самоизоляции с 12 мая

Правительство, Роспотребнадзор совместно с рабочей группой Госсовета должны до 5 мая разработать для регионов план поэтапного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая.

Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам борьбы с эпидемией коронавируса.

Ослабление ограничительных мер в каждом регионе должно происходить в зависимости от эпидемиологической обстановки, уточнил президент.

«Поручаю в течение недели, к 5 мая, подготовить рекомендации, а именно: критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений. Разумеется, в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и ее устойчивого прогноза», — заявил президент.

В своем выступлении 28 апреля Путин заявил, что снова решил продлить период нерабочих дней до 11 мая включительно. «Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией. От всех нас потребуются предельная собранность, дисциплина и мобилизация. Мы должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, пошла наконец на спад», — пояснил президент.

Путин также поручил правительству уже в ближайшее время разработать новый, очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан.

«Эпидемия сильно ударила по экономике, по бизнесу. С острейшими проблемами столкнулись многие индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане, небольшие компании, в том числе семейные предприятия, в развитие которых люди годами вкладывали свои силы, труд, сбережения, надежды. Мы обязаны их поддержать. Дать им уверенность в будущем», - сказал Путин.

Далее, он поручил правительству совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.

«Обращаю внимание, стратегическая задача такого общенационального плана действий – не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные, структурные изменения в российской экономике с учётом той новой реальности, которая сейчас складывается в мире», - потребовал он.

В России зарегистрировано еще 6 411 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 83 регионах, сообщает оперативный штаб при правительстве. За сутки умерли 72 человека. Теперь в России 93 558 выявленных случаев - по этому показателю она обогнала Иран и вышла на восьмое место в мире.