Россия прекратила экспорт зерна до 1 июля

Россия к 26 апреля в полном объеме выбрала нетарифную квоту на экспорт зерна и прекратила его вывоз за границу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства.

Квота была установлена с 1 апреля в размере 7 млн т. После того как этот объем был экспортирован, Россия перестала вывозить пшеницу, рожь, ячмень и кукурузу. Федеральная таможенная служба прекратила выпуск новых деклараций на экспорт этих товаров.

Ограничительные меры, как говорится в сообщении, позволят стабилизировать цены на зерновые и обеспечить внутренние потребности страны. В министерстве считают, что запрет на вывоз зерна не повлияет на профильные госпрограммы и показатели экспорта продукции агропромышленного комплекса в 2020 году, передает РБК.

В конце марта Минсельхоз предложил ограничить вывоз наиболее важных зерновых культур из России и установить квоту в 7 млн т до конца апреля. До 30 июня, по планам министерства, экспорт зерна за пределы ЕАЭС не должен превысить 20 млн т. При этом квота не распространяется на семена зерновых культур.

В середине апреля Минсельхоз обвинил элеваторы в завышении цен на отгрузку зерна, проданного из государственного интервенционного фонда. В связи с этим ведомство обратилось в Федеральную антимонопольную службу.