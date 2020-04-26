Лукашенко еще 2 месяца назад ощутил неотвратимость посткоронавирусного апокалипсиса

Лукашенко сегодня сказал, что еще два месяц почувствовал, чем обернется посткоронавирусный коллапс в мировой экономике. По его прогнозу, крупные экономики мира, безусловно, смогут выжить, но при этом они поставят всех остальных на колени.

"То ли еще будет, и где будем мы после этой беды. Нам надо думать о том, что будет с нами после того, как уйдет эта пандемия. Я это почувствовал два месяца назад", - признался Лукашенко в Наровлянском районе.

"Остановили экономику, все остановили, допустим. Кто быстрее подымется? Тот, кто печатает доллары, у кого есть ресурсы - газ, нефть и прочее. Или тот же Китай, который обладает экономической мощью. А остальные где будут?"

Последствия в таком случае могли бы привести к сильной зависимости или же фактически подчинению богатым и сильным государствам.

"Поэтому мной было принято решение экономику не останавливать. Предприятия должны работать", -продолжил он.

"Этот коронавирус показал, кто есть кто. Посмотрите: Евросоюз, богатые и прочие, и каждый зашился в своей скорлупе, и друг другу не могли помочь. Поэтому и люди будут после этого другие и, наверное, мир изменится", - предсказывает белорусский правитель.