Последнее обновление: 25.04.2020 13:57

МАРТ РБ продлил госрегулирование цен на гречку

Министерство антимонопольного регулирования и торговли постановлением №33 от 23 апреля 2020 года продлило государственное регулирование цен на крупу гречневую на срок до 155 дней.

Регулирование цен на крупу гречневую осуществляется путем установления предельной максимальной оптовой надбавки к отпускным ценам производителей (импортеров) в размере 10%, а для для организаций, осуществляющих розничную торговлю - предельной максимальной торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) к отпускным ценам производителей (импортеров) в размере 25%.

«Данная мера направлена, прежде всего, на исключение возможного завышения цен на крупу гречневую при их установлении и сохранение условий для товарной обеспеченности данным товаром потребительского рынка республики», -говорится в постановлении МАРТ.

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