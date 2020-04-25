МАРТ РБ продлил госрегулирование цен на гречку

Министерство антимонопольного регулирования и торговли постановлением №33 от 23 апреля 2020 года продлило государственное регулирование цен на крупу гречневую на срок до 155 дней.

Регулирование цен на крупу гречневую осуществляется путем установления предельной максимальной оптовой надбавки к отпускным ценам производителей (импортеров) в размере 10%, а для для организаций, осуществляющих розничную торговлю - предельной максимальной торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) к отпускным ценам производителей (импортеров) в размере 25%.

«Данная мера направлена, прежде всего, на исключение возможного завышения цен на крупу гречневую при их установлении и сохранение условий для товарной обеспеченности данным товаром потребительского рынка республики», -говорится в постановлении МАРТ.