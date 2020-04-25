Последнее обновление: 25.04.2020 09:14

Правительство РБ вновь увеличило лимит директивного кредитования

Правительство Беларуси второй раз за год увеличило лимит директивного кредитования, следует из постановления №251 от 23 апреля 2020 года

В начале года лимит директивного кредитования был установлен в объеме 740 млн. рублей. Затем Совмин повысил его на 200 млн. рублей, и теперь еще раз на 120 млн. рублей.

Причиной повышения лимита стала необходимость подбросить денег трем балансирующим на грани банкротства сахарным комбинатам: Городейскому, Жабинковскому и Скидельскому – по 40 млн. рублей каждому.

Накануне, власти сбросили цену на газ для производителей сахара до $150 за 1 тыс кубометров.

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