Последнее обновление: 25.04.2020 09:14

Предприятия Беларуси получили рассрочку по уплате дивидендов в бюджет

Государственные предприятия и иные юридический лица, акции или доли которых находятся в собственности государства, получили до конца 2020 года рассрочку по уплате в бюджет дивидендов по итогам 2019 года, следует из указа №141 от 22 апреля 2020 года.

Дивиденды или часть прибыли по итогам работы в 2019 году будут перечисляться в бюджет мае-декабре равными частями.

«Установить, что уплата части прибыли (дохода), подлежащей перечислению в бюджет хозяйственными обществами, общими собраниями участников которых принято решение о выплате дивидендов по итогам года, по результатам работы за 2019 год производится ежемесячно равными долями в мае–декабре 2020 г. не позднее 22-го числа каждого месяца», - говорится в документе.

Документ принят «в целях минимизации влияния мировых кризисных явлений на экономику Беларуси».

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