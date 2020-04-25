Авиакомпания Air France получит от властей Франции 7 млрд евро

В связи с кризисом на фоне пандемии коронавируса власти Франции выделят на поддержку авиакомпании Air France 7 млрд евро. Из них 3 млрд евро предоставит государство, а еще 4 млрд - гарантированная кредитная помощь от банков.

Об этом заявил в пятницу, 24 апреля, министр финансов страны Брюно Ле Мэр, передает DW.

"Мы должны спасти нашу национальную авиакомпанию. Это не карт-бланш", - подчеркнул Ле Мэр. По его словам, национализация Air France не планируется.

Кроме того, французское правительство разрабатывает пакет помощи в размере 5 млрд евро для автоконцерна Renault. В свою очередь правительство Нидерландов намерено выплатить от 2 до 4 млрд евро авиаперевозчику KLM, который вместе с Air France образует одну из крупнейших в мире авиакомпаний Air France - KLM.