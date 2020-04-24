Последнее обновление: 24.04.2020 19:26

Telegram предоставит возможность совершать групповые видеозвонки

Разработчики Telegram планируют в 2020 г. представить пользователям мессенджера функцию групповых видеозвонков.

Об этом сообщается в пресс-релизе Telegram, передает ТАСС.

«Нынешний режим глобальной изоляции показал необходимость надежного средства для общения в режиме видео. Видеозвонки в 2020 г подобны переписке сообщениями в 2013 г. Существуют приложения, которые являются либо надежными, либо удобными, но не совмещают в себе эти два качества. Мы хотим это исправить, и мы сосредоточимся на том, чтобы представить вам функцию безопасных групповых видеозвонков в 2020 г.», - говорится в сообщении.

Точные сроки внедрения новой функции в мессенджер не уточняются.

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