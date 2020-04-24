Последнее обновление: 24.04.2020 19:26

Госкомимущество РБ завершило кадастровую оценку земель многоквартирной зоны

Национальное кадастровое агентство Госкомимущества Беларуси завершило кадастровую оценку земель жилой многоквартирной зоны по состоянию на дату оценки 1 июля 2019 года.

Об этом сообщила пресс-служба ГКИ Беларуси.

«Работы по определению кадастровой стоимости земель жилой многоквартирной зоны велись с декабря 2018 года. В период проведения кадастровой оценки земель были оценены земли 200 городов и поселков городского типа; земли 23 062 сельских населенных пунктов; земли, расположенные за пределами населённых пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов 118 районов Республики Беларусь», - говорится в сообщении ведомства.

23 апреля 2020 года материалы кадастровой оценки – заключения и отчеты об оценке были направлены на утверждение в 143 местных исполнительных комитета.

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