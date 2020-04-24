Последнее обновление: 24.04.2020 17:20

В Беларуси отменяются ограничения на международные посылки

В Беларуси отменяются месячные нормы пересылки товаров в международных почтовых отправлениях и доставки товаров перевозчиком физическим лицам в размере 200 евро и 31 кг в совокупности.

Вместе с тем, по-прежнему будут действовать разовые нормы: стоимость посылки не должна превышать 22 евро, а ее вес - 10 кг, следует из указа №146 от 24 апреля 2020 года.

Документом также отменяются нормы беспошлинного ввоза товаров в сопровождаемом багаже в размере 300 евро и 20 кг при въезде физического лица в Беларусь наземным транспортом чаще одного раза в три месяца.

Указ вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования.

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