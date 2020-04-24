ВТО раскритиковала ограничения на экспорт медицинских товаров

Всемирная торговая организация (ВТО) предупредила об опасности для системы снабжения в связи с пандемией коронавируса.

Ограничения на экспорт медицинской продукции, которые ввели многие государства, могут угрожать цепочке поставок, говорится в заявлении организации, обнародованном в четверг, 23 апреля, передает DW.

Как только экономика сможет производить больше, необходимо будет перераспределять запасы "оттуда, где их достаточно, туда, где их не хватает", призвали в ВТО.

"Нехватка международного сотрудничества может препятствовать столь необходимой реакции на предложение", - подчеркнули в организации. В ВТО особо отметили, что пик заболевания в разных странах придется на разное время.

Около 80 стран и регионов ввели ограничения на торговлю в связи с распространением коронавируса. В первую очередь это касается защитных медицинских изделий, например масок и очков.

В то же время ограничения затрагивают и продажу средств для дезинфекции, медикаментов и тестов для выявления коронавируса. Некоторые страны также ограничили экспорт продуктов питания, мыла и туалетной бумаги.

Эти меры призваны побороть национальный дефицит, признают в ВТО. Однако в организации напомнили, что необходимо срочно увеличить производство медицинских товаров.