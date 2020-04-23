В ЕАЭС договорились о либерализации международных грузовых перевозок

Главы правительств стран ЕАЭС на прошедшем сегодня в онлайне заседании Евразийского межправительственного совета смогли согласовать три из четырех несогласованных вопросов проекта стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

"Согласованы позиции сторон по трем вопросам - очень спорным, трудным, но нашли консенсус. Первое - это либерализация международных автомобильных перевозок. Второе - выработка гибких механизмов целевого содействия экономическому развитию. Третья группа вопросов - о сотрудничестве в области здравоохранения», - сообщил по итогам председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.

«По вопросу тарифообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа союза было проведено также несколько рассмотрений. Согласованного решения, формулировок, к сожалению, не выработано», - отметил он.

В итоге, вопрос тарифообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа ЕАЭС будет решаться на уровне глав государств.