Украина ввела госрегулирование цен на основные продукты и лекарства

Правительство Украины приняло решение ввести в стране государственное регулирование цен на социально значимые продукты питания, лекарства, медицинские маски и дезинфицирующие средства.

Речь идет о десяти товарах питания (гречневая крупа, сахар-песок, мука пшеничная высшего сорта, макаронные изделия, молоко жирностью 2,5%, пшенично-ржаной хлеб, яка куриные категории С1, птица - тушка куриная, вода минеральная без газа, масло сливочное жирностью 72,5%,).

В список попали также лекарства (среди них парацетамол), антисептики (этанол, хлоргексидин, средства на спиртовой основе для рук) и изделия индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки, защитные костюмы, бахилы и другое), передает ТАСС.

Мониторинг цен на указанные продукты будет происходить при помощи их обязательного декларирования ритейлером изменений цен на них: то есть, в случае, если продавец захочет повысить стоимость того или иного продукта, он должен будет сообщить об этом властям. Так, если цена повысить на 15% и более процентов, задекларировать ее необходимо будет за 30 дней до вступления в силу, при повышении на 5-10% - только за три дня.

Причиной принятия такого решения стал рост цен на продукты (0,8%) в марте - сразу же после введения в стране карантина из-за коронавируса. Тогда же в Нацбанке Украины зафиксировали падение ажиотажного спроса на продукты и остановку роста цен на них. Кроме того, в первые недели карантина из-за повышения спроса крупные сети супермаркетов подняли цены на социально значимые продукты.

26 марта Антимонопольный комитет открыл дело против поставщиков продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов Киева. Среди них оказались такие гиганты среди международных продуктовых сетей как «Ашан», METRO Cash & Carry и BILLA.