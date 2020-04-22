Предприниматели с Expobel просят арендных каникул

Торгующие на рынке Expobel предприниматели сегодня пришли к администрации рынка с просьбой об арендных каникулах.

«Дела шли плохо и до закрытия границы с Россией, а теперь работать стало совсем невыносимо: товар не приезжает, покупателей нет, а налоги и аренду надо исправно платить. Две недели назад собирали подписи в администрацию рынка, собрали 370 или 470 подписей», - цитирует телеграм-канал «РБ LIVE 🔥 Коронавирус» одного из предпринимателей (https://t.me/LIVE_BY).

Предприниматели просят временно снизить аренду на 50% и дать на несколько месяцев рассрочку по внесению арендных платежей.

«Если к пятнице директор не примет решение, мы снова соберемся», - сказал собеседник.

Поддержать просьбу об арендных каникулах не побоялись около 120 ИП. Но шансов у предпринимателей почти нет. Накануне в Бобруйске Лукашенко сказал всё, что он думает о поддержке бизнеса.

«Вот скидки ни на что не будет. Ни на что. В очереди не выстраиваются, пускай. Пусть не ждут, что мы, знаете, будем рестораны поддерживать. Пусть кормят людей. Пусть возят домой пищу. Пусть возят врачам. Пусть на заводы возят. Цены! Только должны быть нормальные цены ! И это время надо пережить. А если в магазинчике, я уже говорил, 2-3 человека, и мне … сегодня магазин не работает, пошел в строительство, в сельское хозяйство. В городе работы хватает. Хватает же, вакансий у нас много. Надо же поработать может и на какой-то нелюбимой работе, чтобы семью прокормить и выйти из этой ситуации, когда весь мир начнет работать».