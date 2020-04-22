Гуцериев обзавелся Паритетбанком

Близкий к Лукашенко и один из редких поставщиков нефти в Беларуси, бизнесмен Михаил Гуцериев получил в распоряжение белорусский Паритетбанк.

Beristore Holdings Limited, основным бенефициаром которой является сын Гуцериева, Саид, приобрела 99,83% уставного фонда, находящихся в собственности государства, сообщило Госкомимущество Беларуси. Остальные 0,17% акций принадлежат более чем 2400 частным и юридическим лицам.

На сына Гуцериева также записаны зарегистрированная в Беларуси криптобиржа Currency.com и нескольких ИТ-стартапов.